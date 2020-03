TRAGICA SVOLTA

MESTRE È morto ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato in Terapia intensiva dallo scorso 22 febbraio: terzo caso di coronavirus in Veneto, dopo i due iniziali di Vo' Euganeo, e primo in provincia.

Mario Veronese, pensionato di 67 anni, residente a Oriago di Mira non ce l'ha fatta: ma il suo decesso, almeno per il momento, non è ricondotto al contagio, tanto che nell'aggiornamento serale diramato dalla Regione sull'emergenza epidemia, il numero delle vittime rimane fermo a due. Dalle recenti disposizioni ministeriali, infatti, spetta solo ed esclusivamente all'Istituto superiore di sanità certificare le morti da coronavirus che quindi ha l'ultima parola in materia.

Da quanto si è potuto accertare, a stroncare Veronese sarebbe stata una emorragia cerebrale, e non una insufficienza respiratoria come conclamato nei casi di Adriano Trevisan, il 77enne padovano di Vo' che ha aperto la tragica conta e della della trevigiana di Paese, Luciana Mangiò, 76 anni, deceduta lo scorso 25 febbraio al Ca' Foncello nel capoluogo della Marca.

LA STORIA

Tutto comincia il 13 febbraio, quando il 67enne mirese, accusa i sintomi iniziali, di quella che poi si riconoscerà essere Covid 19: febbre alta e tosse che non gli danno tregua. All'indomani visto che la situazione non migliora, la decisione di rivolgersi al pronto soccorso di Mirano. Qui viene visitato e poi dimesso. La terapia consigliata, però, non fa effetto, anzi, le condizioni di Veronese peggiorano progressivamente. E i familiari, lunedì 17 febbraio, lo riportano in ospedale: dall'accesso al pronto soccorso, considerato il quadro clinico, passa al reparto di Medicina generale dove viene ricoverato e sottoposto a diagnostica più approfondita. Il sospetto dei sanitari è che possa trattarsi di una forma acuta di polmonite. Fra gli esami ci sono anche quelli radiologici: le lastre evidenziano una situazione piuttosto critica e il malato viene accolto in corsia, fino a giovedì 20 febbraio. Il giorno dopo ecco il trasferimento nell'ospedale di Dolo: lo stesso della scoperta del focolaio sui Colli Euganei, di qui con ogni probabilità la decisione di sottoporlo al test del coronavirus che accerta la presenza del virus. Veronese viene trasportato d'urgenza nell'ospedale di Padova in rianimazione in condizioni estremamente critiche.

LA CONTAMINAZIONE

Ed è allarme rosso fra la Riviera e il Miranese. Nel suo peregrinare fra casa e strutture ospedaliere, Veronese può aver trasmesso il contagio. Ed è così. Scattano immediate le misure previste per l'individuazione e l'isolamento di eventuali infetti. I tamponi danno esito certo per quattro fra medici, operatori socio sanitari, addetti alle pulizie. Fra i monitorati, come da manuale, gli stessi congiunti che vengono posti in quarantena fiduciaria. In tutta la vicenda resta ancora senza risposta l'interrogativo principale: come e dove Veronese ha contratto il coronavirus? Nessun cosiddetto contatto primario, né con persone rientrate dalla Cina né residenti nella zona rossa di Vo' Euganeo, nessuna frequentazione assidua di locali pubblici. Una vita normalissima la sua, residente in una villetta di via Ghebba che di fatto rappresentava il suo orizzonte esistenziale, racchiuso fra moglie, figli e nipoti. Che in questa lunghissima settimana al suo capezzale hanno sempre sperato in un miracolo. Che purtroppo non si è realizzato.

Monica Andolfatto

