IL BOLLETTINO

BELLUNO C'è il primo ricovero per «sospetta sintomatologia da coronavirus» in provincia di Belluno. A renderlo noto è stato il quotidiano bollettino diramato dall'Usl alle ore quattordici. Una nota che evidenzia anche l'aumento a quattro delle persone risultate positive. Salgono così a cinque, in totale, i tamponi che hanno evidenziato il virus (una persona è stata sottoposta due volte). Numeri dai quali si desume che il paziente ricoverato sia l'ultimo ad essere risultato positivo. Fino a quando gli esiti dei tamponi non vengono validati dallo Spallanzani di Roma non si può parlare di certezza ed è quindi necessario usare la formula di «sospetta sintomatologia». Ma, è bene sottolinearlo per non alimentare false speranze, in queste settimane nessun esame eseguito in Veneto è stato smentito dal laboratorio della Capitale.

CHI È IL PAZIENTE

Nonostante non si tratti di un dato sensibile non è stata resa nota l'età, della persona ricoverata, né il sesso. Circostanza che, inevitabilmente, alimenta gli interrogativi. Massimo riserbo anche sulla residenza, sul reparto in cui è ricoverato e su quale sia la struttura della provincia ad occuparsi di lui. L'unica certezza, ed è una nota estremamente positiva, è che il suo quadro clinico non ha reso necessario il ricovero in un reparto di terapia intensiva. I suoi contatti stretti, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute, saranno individuati e invitati a porsi in auto quarantena. Dovranno misurarsi la febbre ogni giorno e riceveranno una telefonata al mattino e una alla sera per valutare, a distanza, eventuali sintomatologie che rendano necessario il ricovero.

IL QUADRO GENERALE

A fronte del nuovo paziente che si trova ricoverato e che ha incrementato di un'unità la colonna dei pazienti con tampone positivo (e quindi in attesa di validazione dell'Iss) ci sono altri cinque casi sospetti, sottoposti a tampone, il cui esito dal laboratorio regionale, alle 19 di ieri non era ancora arrivato. Per nessuno di loro, comunque, si è reso necessario il ricovero. Un chiaro indice, che nonostante la positività, il loro quadro clinico non presenta la necessità di un trattamento in ospedale e può essere tenuto sotto controllo a domicilio. Un altro dato importante è quello relativo all'isolamento domiciliare fiduciario: le persone in quarantena (la durata è di quattordici giorni) sono comunque diminuite di due unità passando a 61.

L'OSPEDALE

«Stiamo lavorando, come richiesto dalla Regione, per attrezzarci per ulteriori scenari». Fanno sapere dall'Usl 1. Scenari che al momento non si sono, fortunatamente verificati. Le rianimazioni degli ospedali di Feltre e Belluno sono state preparate per essere potenziate in caso di necessità. Fino aquattro posti in più a Belluno e fino a quattro posti in più a Feltre. Il reparto di terapia intensiva, del resto, è quello su cui ci sono maggiormente gli occhi puntati. In Lombardia dove c'è stato il primo focolaio, in alcuni ospedali, è venuta alla luce la difficoltà di reperire posti letto.

LE TENDE

Al momento è scongiurato anche l'utilizzo delle tende. «Entreranno in funzione - spiega Adriano Rasi Caldogno direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti - nella misura in cui le condizioni operative e lo scenario consiglierà di attivarle».

Andrea Zambenedetti

