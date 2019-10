«Ricostruzione a rischio per i vincoli che incidono sulle opere idrauliche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIBELLUNO I cantieri per la sicurezza idraulica messi in discussione dai vincoli paesaggistici. A lanciare l'allarme la Provincia nel giorno del bilancio di Vaia. «Non possiamo permettere che i nuovi vincoli imposti su Auronzo e sul Comelico precludano importanti e imprescindibili interventi di messa in sicurezza del territorio. Ci auguriamo che si sia un ripensamento da parte della Soprintendenza, che si è mossa senza condividere la decisione con le nostre comunità, rischiando così di accelerare il processo di spopolamento in...