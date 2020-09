VENEZIA Anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui la lista Tutta la città insieme voleva ribaltare il verdettto della commissione elettorale e poi del Tar che aveva escluso tutte le 6 liste per le Municipalità a causa di vizi nella presentazione della documentazione. Cose da poco, questione di qualche fotocopia, come ha detto il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini, ma in questi casi la forma è anche sostanza. «Siamo ancora fermamente convinti - commenta Martini - che nell'interpretazione burocratica amministrativa esercitata dal Comune di Venezia e dalla commissione Circondariale, sia prevalsa una concezione restrittiva dell'interpretazione delle Leggi, che ha mortificato il preminente interesse collettivo impedendo alla lista di partecipare alla competizione per la Municipalità. Poiché sussistono ancora ragioni contenute negli atti di prima istruttoria di dubbia interpretazione in fase di verbalizzazione, ci riserviamo di ricorrere in altra sede giudiziaria per far valere le nostre ragioni».

Martini non dispera che in qualche modo si riesca a ribaltare la decisione. «Siamo vicini ai nostri candidati di Municipalità che comunque valorizzeremo. Ripeto che non finisce tutto il 20 settembre - conclude - Per questo è nata Tutta la Città insieme! e questo è l'obiettivo: creare, formare la futura classe politica cittadina. L'impegno politico della lista continuerà a sostegno dei Presidenti di Municipalità con i quali avevamo raggiunto un accordo e con loro stipuleremo protocolli d'intenti per affermare i comuni programmi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

