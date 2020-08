LE IMPUGNAZIONI

VENEZIA Tutti respinti i ricorsi contro le esclusioni delle sette liste dalle elezioni per le Municippalità. La terza sezione del Tar ha respinto i sei ricorsi d'urgenza presentati per le sei liste di Tutta la città insieme che vede a capo il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini, e la lista Venezia è tua per la Municipalità di Chirignago e Zelarino.

Cominciamo da quest'ultima, la cui esclusione era stata decretata a causa di una sola mancata sottoscrizione dell'accettazione della candidatura. Fatto che però ha comportato l'esclusione del candidato, facendo andare la lista al di sotto del numero minimo di candidati previsto per legge. Il Tar ha confermato la non sanabilità della mancanza, respingendo il ricorso.

Per quanto riguarda le sei liste che Martini aveva presentato per correre con un proprio candidato presidente a tutte le Municipalità, i ricorsi sono stati molto simili e così le sentenze.

È vero che, come ha detto Martini, si tratta solo di fotocopie, ma per la legge ogni documento che viene richiesto è requisito sostanziale. Per Venezia mancavano ad esempio il programma amministrativo, il bilancio preventivo delle spese e il contrassegno di lista, come è accaduto per Mestre Carpenedo. Per Lido il bilancio c'era, ma non il resto. Per la lista di Chirignago Zelarino, due candidati avevano presentato l'accettazione in modo non conforme e così era accaduto per Favaro.

«Non può essere invocato - si legge in sentenza - il principio del favor partecipationis, perché deve essere garantito... un rigore metodologico che consenta, altresì, di rendere adeguatamente prevedibile l'attività amministrativa da parte delle commissioni e sottocommissioni, escludendo, quindi, una più o meno marcata discrezionalità».

