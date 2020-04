Incontri di informazione gratuita per fornire alle aziende le giuste indicazioni per essere pronti a riaprire.

«Se la volontà di farci riaprire spetta al Governo, la responsabilità di farsi trovare pronti spetta ad ognuno di

noi e noi, come Associazione, sentiamo forte il dovere di informare le realtà economiche locali».

Il Presidente di Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna Fausto Bosa da voce alle richieste delle imprese che in questi giorni chiedono risposte, chiarezza ed un aiuto pratico per poter riprendere a

lavorare nel rispetto delle nuove regole. «Giunti oramai alla viglia della tanto attesa Fase 2, confidando possa portare buone nuove per la maggior parte delle aziende, inizia la nostra proposta di Webinar, ovvero degli incontri informativi a numero chiuso con iscrizione obbligatoria, la cui partecipazione avviene in forma remota tramite una connessione a internet. Il primo incontro, in programma oggi alle 11 è dedicato alla gestione del

protocollo Covid, ovvero cosa fare in azienda per poter riprendere il lavoro e rispettare il protocollo in

materia di salute e sicurezza. «Un tema che ritengo indispensabile e obbligatorio in questo momento precisa il Presidente Bosa - dove il rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere al primo posto».

