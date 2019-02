Riciclavano denaro per i clan dei casalesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Gli spazi lasciati liberi dalla Mala del Brenta li ha occupati la Camorra. Partendo dal litorale veneziano ed estendendo i suoi tentacoli anche nella Marca. Sono 8, di cui 4 agli arresti, le persone indagate a vario titolo residenti in Provincia di Treviso coinvolte nella maxi operazione coordinata dalla Dda di Venezia che ha portato a 50 misure di custodia cautelare e a 11 misure interdittive. In carcere sono finiti uomini delle cosche appartenenti ai clan camorristici di Casal di Principe ma anche soggetti arruolati in...