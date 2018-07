Riciclaggio con le aziende del Nordest la vita segreta dell'albanese fantasma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FERMATOPRAVISDOMINI Il suo nome di battesimo è Luan. Ma alcuni anni fa lo ha cambiato: semplicemente An. An Dobjani, nato a Kavaje, Albania, domiciliato a Barco, dove vivono i genitori. Nessuno in paese sa dare indicazioni su di lui. Non frequenta nessuno e in Tribunale a Pordenone, in quattro anni di processo per la vicenda dell'estorsione che gli è costata 7 anni di reclusione, non si è mai visto in aula.Il decreto di fermo, quale indiziato di riciclaggio, glielo hanno notificato ieri notte i carabinieri del Nucleo informativo di...