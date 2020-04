LA NORMATIVA

BELLUNO Sono poco meno di 50 le richieste di apertura di aziende in deroga al fermo imposto per contenere il contagio che la prefettura ha bocciato perchè prive dei requisiti. È stata confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio (tranne alimentari, tabacchi, edicole e farmacie) e di quelle inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

LE AZIENDE

Le attività produttive industriali e commerciali rimangono sospese, ad eccezione di quelle in possesso dei codici Ateco che non sono tenute a fare alcuna comunicazione o richiesta di autorizzazione.

Macchine avanti tutta anche per le imprese che erogano servizi di pubblica utilità, quelle di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari olttre alle attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza.

Semaforo verde, previa richiesta alla prefettura anche per le attività funzionali ad assicurare la filiera delle imprese autorizzate alla continuazione; ma si potrà lavorare anche negli impianti a ciclo produttivo continuo la cui sospensione possa provocare gravi danni o incidenti.

Anche le attività di filiera dell'industria dell'aerospazio, della difesa e di rilevanza strategica per l'economia nazionale sono autirzzate a proseguire le lavorazioni.

IL CONTROLLO

Un gruppo di lavoro composto da professionisti di Camera di Commercio e Provincia e dalla Guardia di Finanza supporta il personale della prefettura che deve esaminare le richieste di deroga alla chiusura. Viene verificata la sussistenza dei presupposti e i tempi sono contenuti nelle 48 ore dal momento della presentazione della domanda.

Il silenzio assenso vale come un via libera, in 47 casi la richiesta è stata respinta.

