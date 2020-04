LA RISPOSTA

BELLUNO Appello accolto. Ma mancano i soldi. La richiesta degli esercenti bellunesi trova sponda a Palazzo Rosso, ma il sindaco Jacopo Massaro alza le mani: «Attendiamo soldi dal Governo, qui mancano anche per i servizi essenziali». La volontà c'è, ma le casse al momento piangono e si attendono aiuti da Roma.

IN LINEA

«Condivido il senso della richiesta che ci è stata presentata degli esercenti della città dichiara -, d'altronde non è tanto distante dalla richiesta che i sindaci hanno presentato al Governo, sollevando il problema che sono venuti a mancare in 40 giorni 5 miliardi di euro di entrate, cui si aggiungeranno ulteriori buchi di bilancio. A differenza dallo Stato, che può fare debiti, o delle Regioni che ricevono risorse dallo Stato, i Comuni devono chiudere i bilanci in pareggio con le loro forze, cioè esclusivamente con i tributi locali, che non finanziano chissà quali opere straordinarie, ma servizi essenziali come l'illuminazione pubblica, la casa di riposo, gli asili, la manutenzioni, lo sgombero neve, il riscaldamento delle scuole per il prossimo inverno e tanto altro. Tutti servizi che, in questo momento, siamo prossimi a chiudere a causa delle mancate entrate, anche se si è acceso un barlume di speranza dopo che il Governo ha promesso ai Comuni il trasferimento di 3 miliardi di euro, dato positivo seppur insufficiente».

CASSE AL VERDE

A Palazzo Rosso tira brutta aria, per quanto riguarda le disponibilità economiche e solo aiuti extra da Roma potrebbero portare una boccata d'ossigeno. In caso contrario si taglieranno anche i servizi essenziali. «Lo stanziamento di trasferimenti statali e regionali che sterilizzino l'impatto dei tributi locali sulle aziende conseguirebbero un duplice risultato prosegue -: alleggerire le nostre aziende e, al contempo, quello di consentire l'erogazione dei servizi comunali; i Comuni erogano ai cittadini quasi il 90% dei servizi totali; ben venga, quindi, una simile soluzione». Quanto possibile il Comune l'ha già fatto assumendo iniziative che consentono di spostare i termini di pagamento delle imposte comunali: una decina di giorni fa è stato deliberato lo slittamento per la dichiarazione e il versamento dell'imposta di soggiorno al 16 ottobre, unificando in quella data le scadenze del 16 aprile e del 16 luglio. Sono stati rinviati al 31 luglio i pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico, previsti per il 31 maggio e slitta a fine emergenza la bolletta della Tari con il saldo 2019. «Inoltre aggiunge - vedremo con Bellunum come potremo intervenire per l'annualità 2020. Non possiamo invece ancora intervenire sull'Imu, visto che la quota degli esercizi commerciali non è destinata ai comuni, ma allo Stato, e quindi è necessaria una norma nazionale che indichi la strada corretta. Infine, in questi giorni ci stiamo coordinando con altri Comuni per proporre la riapertura di alcuni ulteriori filiere che a determinate condizioni organizzative, igienico-sanitarie e di stretta sorveglianza sanitaria potrebbero ripartire sotto il coordinamento comunale. Non ci fa paura l'assunzione di responsabilità e siamo disponibili a ricevere gli adeguati poteri da Governo e Regione». (A. Tr.)

