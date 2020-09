Sono 100 i migranti richiedenti asilo accolti nelle strutture i provincia. Un numero ben lontano da quello degli anni scorsi.

Dal 31 dicembre 2016, secondo i dati forniti dalla prefettura, si era progressivamente scesi da 617 a 574 del 2017 fino a 367 del 2018. Poi alle 301 unità del 2019 e infine si è arrivati ai 100 attuali. Tra i ragazzi ospitati nelle strutture bellunesi, confermano da Palazzo dei Rettori, non ci sono stati casi di positività al Coronavirus.

Questi dati bellunesi sono in controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale, come era emerso a cavallo di Ferragosto dai numeri illustrati dal ministro Luciana Lamorgese, e contenuti nel dossier Viminale, che registra un anno di attività del dicastero. Era emerso infatti che, come a Belluno, diminuiscono i reati in generale in Italia. A livello nazionale se ne sono registrati 1.912.344 nell'ultimo anno, con un calo del 18,2% rispetto all'anno precedente. Sempre come a Belluno i reati sono calati nel solo periodo del lockdown, dal 9 marzo al 3 giugno: a livello nazionale i reati registrati in Italia sono stati 855.533, in calo rispetto all'anno precedente. Ma che i migranti erano in aumento, con un più 148% di arrivi.

Dato che non ha avuto effetti nel Bellunese. I posti messi a gara con l'ultimo bando per l'accoglienza del 2019 erano di 350. Un maxi bando da 9.285.272 euro con una spesa prevista per ogni migrante di 21 euro circa.

