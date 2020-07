IL NODO

PORDENONE Dopo i tre casi rilevati tra i migranti ospitati all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine, cresce la preoccupazione anche in provincia di Pordenone, dove il sistema misto dell'accoglienza conta 312 richiedenti asilo. Il timore non riguarda tanto i cittadini stranieri ospitati all'hub dell'ex caserma Monti (l'ultimo report ufficiale della Prefettura di Pordenone parlava di 42 persone), sottoposti a misure particolari in fatto di spostamenti, quanto invece tutti i richiedenti asilo che compongono l'agglomerato dell'accoglienza diffusa. Sono più di 250, sparsi in tutta la provincia dalla Pedemontana alla Bassa. E a differenza delle persone ospitate all'ex Monti, possono lasciare la propria dimora anche per 48 ore, per poi fare ritorno con lo scopo di non perdere il diritto all'accoglienza. E a mancare è il controllo sanitario. Sì, perché in provincia di Pordenone, dal momento che gli arrivi diretti dalla Rotta balcanica si fermano generalmente nell'area udinese o in quella giuliano-isontina (Trieste e Gorizia), non è scattata l'operazione di test a tappeto che invece è in corso nei territori di confine. Semplicemente, per ora i migranti che sono ospitati nel Pordenonese non sono controllati dal punto di vista sanitario, ad esclusione di quelli arrivati durante il picco della pandemia dalle strutture di accoglienza di Trieste. Il timore, nello specifico, è quello che godendo di una certa libertà di movimento, i richiedenti asilo che si trovano in provincia di Pordenone possano avere contatti anche stretti con connazionali che si trovano in altre province, aumentando così la probabilità di avvicinarsi al rischio del contagio che si è manifestato in forma concreta all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine.

Una preoccupazione che riguarda anche i migranti (sono dai dieci ai quindici) che non fanno parte di alcun programma di accoglienza e che si trovano in città pur senza avere un tetto sulla testa per dormire. Anche loro non sono soggetti a controlli sanitari.

In sostanza, in provincia è sì partita la campagna per testare ed eventualmente isolare i cittadini stranieri provenienti dai Paesi a rischio (tra loro i residenti bengalesi, kosovari, serbi, bosniaci), ma manca ancora un piano concreto per garantire la sicurezza sanitaria di chi si trova nelle strutture di accoglienza legate al fenomeno dell'immigrazione. E il caso udinese, seppur non legato a focolai pordenonesi, ha riacceso la spia dell'emergenza.

