RICERCHE SENZA FINEBELLUNO Sono una ventina, solo negli ultimi 20 anni, gli escursionisti inghiottiti dai monti e spariti senza lasciare traccia. Persone mai ritrovate. Misteri che non hanno ancora una soluzione. Nomi e cognomi finiti nella terra degli scomparsi, con i famigliari che non si danno per vinti e con tenacia tornano a cercare il loro caro sui luoghi in cui è stato visto per l'ultima volta.I NOMILa drammatica media è di un...