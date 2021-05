Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEGNALI CONFORTANTIPORDENONE Calano i contagi nella Destra Tagliamento. Si sono di fatto dimezzati (da 800 a meno di 400), mentre l'indice Rt si attesta a 0,78. Segnali confortanti, ma non è ancora il caso di cantar vittoria. Tutt'altro: la strada è tutta in salita e lo scoglio più grande da superare è rappresentato dall'adesione alla campagna vaccinale.Ieri mattina il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, a Pordenone per...