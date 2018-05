Ricattata a 13 anni per le foto osè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CYBER BULLISMOCHIOGGIA Così per gioco. Si è scatta dei selfie nuda e li a inviati tramite whatsapp al sedicenne conosciuto attraverso Istagram. È stato l'inizio di un incubo. Ha pensato persino di suicidarsi. Poco più che una bambina. Tredici anni appena: non sapeva più come uscire da quel vicolo cieco in cui si era infilata non sa nemmeno lei perché: ingenuità, imprudenza, superficialità, immatura vanità, fragilità? A vincere è stato l'istinto di conservazione e l'affetto della sua famiglia. Si è ricordata di quello che aveva...