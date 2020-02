LE DIRETTIVE

BELLUNO Piccoli passi verso la normalità. Riaprono questa mattina le piscine comunali di Belluno mentre già da ieri avevano riaperto le altre strutture sportive comunali in città. A Feltre, già riaperto da ieri il palaghiaccio. I tempi tecnici per la riapertura, nella serata di lunedì, non hanno consentito di essere operativi già da ieri mattina ma oggi si riparte. Anche a Ponte nelle Alpi, dove i corsi erano stati sospesi, già questa mattina possono ripartire. L'indicazione che è stata ribadita lunedì sera dalla Regione Veneto però rimane, ed è chiarissima: «Sospendere le manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luogo pubblico o privato. In questo senso - prosegue la circolare diramata lunedì sera - devono intendersi sospese tutte le manifestazioni o attività che comportando un afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali». A Feltre ieri ha riaperto il palaghiaccio. Via libera agli allenamenti e anche alle ore di apertura al pubblico. «Tenendo conto che siamo in bassa stagione e non si verifica mai un afflusso superiore alle ottanta persone - spiega il sindaco Paolo Perenzin - abbiamo deciso che terremo aperto anche nel fine settimana». Ieri mattina c'è stata qualche difficoltà anche per i mercati.

DIMEZZATI I BANCHI

Ponte nelle Alpi lunedì aveva annunciato la chiusura del mercato settimanale per la giornata di ieri, ma dopo la circolare esplicativa della Regione, sempre lunedì sera, ha deciso di adeguarsi. Così a presentarsi sono stati una manciata di esercenti a fronte dei quindici che di solito espongono la loro mercanzia. «A quell'ora - spiega il sindaco Paolo Vendramini - diventava impossibile avvertire tutti che potevano venire». Feltre aveva invece già annunciato che non ci sarebbero stati intoppi o sospensioni nel mercato comunale e ieri mattina i commercianti hanno preso posto in largo Castaldi e Campo Mosto.

CASE DI RIPOSO

Altro punto riguarda le case di riposo. Le strutture che fanno riferimento alla Servizi alla persona di Longarone e Zoldo hanno diramato una nota specificando che l'accesso sarà consentito ad un solo familiare per ospite, una sola volta al giorno, per un tempo massimo di trenta minuti. «Tutti i familiari - si legge nella nota - dovranno sanificare le mani con apposito detergente a disposizione delle strutture e indossare apposita mascherina». Lo stesso documento precisa che, alla luce della difficoltà di reperire le mascherine, viene richiesta la collaborazione da parte dei familiari. A Belluno, invece, è stata sospesa l'attività dei volontari e quella del centro diurno. Ma la visita (ad un solo parente, una sola volta al giorno) è consentita per massimo due ore. L'accesso alla struttura è stato inoltre limitato al solo ingresso lato cucina.

Andrea Zambenedetti

