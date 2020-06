IL VOLONTARIATO

MESTRE Passata la fase critica, da domani, venerdì, riprende l'attività ordinaria delle mense per i poveri, ovviamente nel massimo rispetto delle misure anti contagio, prime tra tutte il distanziamento interpersonale e le sanificazioni. A pranzo, dalle 11, riapre con l'impostazione a turni il refettorio dei padri Cappuccini di via Costa, chiuso durante la pandemia anche perché tra gli stessi religiosi della provincia veneta c'è stato qualche caso di contagio che ha comportato quarantene e impedito l'organizzazione del servizio.

Ca' Letizia può così tornare a fornire la cena, dalle 17.30: all'interno i tavoli scendono da 20 a 15, per una capienza di 30 persone e anche in questo caso gli ingressi avverranno a rotazione. Si smonta, perciò, il tendone che era stato allestito nel cortile del centro pastorale Papa Luciani di via Querini, dove ogni giorno per tre mesi sono stati distribuiti tra gli 80 e i 100 coperti.

Nulla cambia per la mensa Papa Francesco di Marghera, che come al solito continuerà a fornire la cena per una quarantina di ospiti. E lo stesso vale in centro storico per la Tana, che nei giorni più critici dell'emergenza è arrivata anche a 140 coperti al giorno. In questo periodo stato importante lo sforzo profuso dalla Caritas diocesana che ha soccorso chi ha bisogno di mangiare, anche quando la gente doveva restare barricata in casa, tra cui i volontari anziani. Il tendone in via Querini ha permesso di dare continuità al servizio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. (a.spe.)

