SI RIPARTE

BELLUNO Pronti, partenza: via. Il Veneto cambia colore e diventa giallo. Da oggi i cittadini potranno sedersi di nuovo al tavolo di un bar o di un ristorante e assaporare quello che può essere definito un piccolo ritorno alla normalità. Almeno fino alle 18, poi di nuovo chiusi fino al giorno successivo. Un'altra novità, rispetto a ieri, è che ci si può spostare fuori comune. Partire, ad esempio, da Belluno e pranzare a Feltre. I ristoratori hanno trascorso il fine settimana a pulire e sistemare il proprio locale ma nel settore si respira aria di prudenza. Non si sa quanto durerà questa nuova fase e la paura è che succeda di nuovo come a dicembre di essere costretti a chiudere è tanta. Apertura, chiusura.

UN NUOVO INIZIO

Tutti sono concordi su un punto: «La ristorazione non sarà più la stessa». Raccontano, dal ristorante Aurora di Feltre, che «i clienti si sono affezionati all'asporto». Ossia all'unica possibilità che era rimasta per evadere dalla cucina casalinga. Ordinare un pasto caldo, preparato da professionisti, portarlo a casa, consumarlo. Per alcuni è diventata un'abitudine. «C'è ancora paura del virus e preferiscono venire a prendersi il pranzo e portarselo via» spiega Giusy, la titolare del locale. La paura, però, è un'arma a doppio taglio e colpisce sia i clienti che i ristoratori: «Dopo le festività natalizie ci hanno lasciato aprire il 4, il 7 e l'8 gennaio. I primi giorni tranquilli ma l'ultimo è stato un inferno: c'è chi ha troppa paura e chi sottovaluta». Al ristorante Aurora è tutto pronto. Sabato e domenica le pulizie, la suddivisione dei tavoli (al massimo da 4), la riduzione dei coperti da 64 a 38 in base ai metri quadri del locale. «Dal punto di vista psicologico è stressante per tutti conclude Giusy Cerchi di fare il possibile ma il rischio rimane. La ristorazione non sarà più la stessa cosa».

LE INCOGNITE

È ciò che pensa anche Sebastiano Saviane del ristorante La Nicchia di Belluno che si trova bloccato a casa in quanto contatto di caso. Riaprirà l'8 febbraio. «Noi siamo contenti di tornare in fascia gialla spiega ma il punto non è riaprire o meno. Bensì: cosa succederà tra 3 settimane? Scommetto che a Pasqua ci chiuderanno di nuovo. In questa situazione di continua incertezza è difficile fare ordini o programmare qualcosa». L'isolamento ha permesso a Saviane di partorire nuove idee ed è già pronta una sorpresa per San Valentino. Un menù con ingredienti tipici del territorio e, in omaggio, un kit benessere con prodotti alimentari (ma non solo) da sperimentare in due. «Ho già ricevuto molte chiamate ammette ma ho il patema d'animo. Dicevano che con i vaccini sarebbe cambiato qualcosa, invece è tale e quale a prima. Non si può continuare così. E la chiusura, ovviamente, la impongono il giorno prima». Il suo è un locale anti-covid: gel disinfettante a ogni tavolo, misurazione della temperatura all'entrata, compilazione di un modulo con i dati anagrafici, la provenienza etc. «Troppo? Eppure la gente apprezza». Il futuro rimane un'incognita. Ed è questo che non permette ai ristoratori di apprezzare a pieno la riapertura di oggi. «Si riprende ma come e per quanto?». È la domanda che pone Roberto De Zanet, del ristorante Delle Alpi Deca in centro a Belluno. «Abbiamo vissuto un anno di tira e molla in cui abbiamo perso il 50% del fatturato».

I TIMORI

I ristori? Arrivati solo quelli di maggio 2020, poi il silenzio. Nel frattempo la gente chiama, vuole prenotare un tavolo, «alcuni non sapevano nemmeno che fossimo in fascia arancione e che quindi non si potesse mangiare al ristorante». Rimane l'incertezza su ciò che accadrà. «Qualcuno dice che a fine febbraio torneremo in zona bianca, mentre per altri non avremmo dovuto riaprire riflette De Zanet Più si va avanti e meno veniamo considerati. Ma non siamo noi il problema». Il riferimento è alle mensa aziendali dove, anche se distanziati, «mangiano 300 persone. Dicono che ci sono controlli ad hoc. Ma anche da noi. Ho il termo scanner e tutto il necessario per aprire in sicurezza». Le condizioni per ripartire in modo conforme ai vari decreti ci sono. Per il futuro, però, servono due ingredienti chiave: fiducia nei ristoratori e responsabilità da parte dei clienti.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

