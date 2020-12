GIOCHI I tre Casinò italiani sono sicuri e devono riaprire a metà gennaio altrimenti si rischia il tracollo. È l'appello che Venezia, Saint-Vincent e Sanremo hanno inviato al Governo e al Parlamento e, anche così, non sarà sufficiente perché servono interventi urgenti di ristoro. D'altro canto alle casse della sola Casa da gioco di Venezia i mesi di lockdown dello scorso inverno e della scorsa primavera sono costati 30 milioni di euro ai quali vanno aggiunte le perdite per la nuova chiusura totale dai primi di novembre. La richiesta delle tre case da gioco è di «un nuovo classamento del rischio dell'attività del gioco d'azzardo all'interno di strutture controllate e monitorate come i Casinò pubblici per consentirne una tempestiva riapertura», in buona sostanza che non vengano più equiparati a sale giochi, bingo e scommesse. Inoltre chiedono «l'avvio dell'iter per il riconoscimento di specifici ristori commisurati alla reale perdita di fatturato, e di standardizzare l'accesso alla Cassa Integrazione». Da ultimo chiedono la riduzione dell'imposta sugli spettacoli (Isi) e della tassa di concessione governativa. (e.t.)

