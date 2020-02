IN CONTROTENDENZA

VENEZIA (C.M.) Sarà inaugurato domani alle 10.30 il nuovo negozio della famiglia Rizzo in rio terà San Leonardo, un punto vendita ampio con annesso laboratorio: «Puntiamo tutto sulla nostra produzione di pane, pizza e pasticceria - spiega Guido Rizzo - affiancata da alcuni prodotti di salumi e formaggi dell'eccellenza italiana. Ci proponiamo come negozio di vicinato per i veneziani con un'offerta di qualità anche per i turisti ed un servizio professionale, non vogliamo essere uno dei tanti supermarket presenti in città. I prodotti da forno in vendita saranno a chilometro zero, anzi prodotti proprio in loco e i clienti lo potranno constatare con i loro occhi, difatti abbiamo deciso di installare nel negozio tre grandi monitor di oltre un metro su cui scorreranno oltre a filmati culturali dedicate alla nostra città, anche immagini in diretta streaming provenienti dal nostro laboratorio. I prodotti appena usciti dal forno saranno poi, entro cinque minuti, sul bancone del negozio, pronti per essere venduti». Una produzione interamente artigianale, fatta a mano, panino per panino, e con l'uso di prodotti di qualità come il lievito madre. Quello dei fratelli Guido, Nicola e Michela (quest'ultima è anche gallerista d'arte contemporanea) è un ritorno nella terra di origine dell'impresa di famiglia. A tre anni esatti dalla chiusura del negozio storico i Rizzo si ripresentano infatti in rio terà con un punto vendita che ripropone la filosofia del negozio di Ca' d'Oro, tuttora aperto. «Oggi te abbiamo 40 collaboratori e sei negozi in città, tre di dolciumi, articoli regalo e cioccolato, in calle dei Fabbri, dei Boteri e in Salizada San Lio, la rivendita a San Leonardo 1332, il punto vendita a Ca' D'Oro e questo nuovo negozio sempre a San Leonardo, che abbiamo rilevato già nel 2016 da Aldo Vianello, il papà del noto D.J. Tommy Vee. All'epoca però abbiamo preferito spostare il panificio a Ca' D'Oro, mantenendo, nonostante il trasferimento, tutto il nostro personale. Mio padre ed i miei zii per un periodo hanno vissuto a Buenos Aires dove gestivano una rinomata gelateria e pizzeria, ma non appena si è presentata l'occasione di aprire un panificio in città hanno preferito tornare a Venezia - conclude Nicola - Tutti noi, da sempre, crediamo in Venezia investendo anche con iniziative sociali come il restauro, una decina di anni fa, di tre vere da pozzo, a San Marcuola, Santa Sofia e Santi Apostoli. E anche i lavori necessari per restaurare i nostri negozi sono stati sempre affidati ad imprese cittadine ed industrie del triveneto».

