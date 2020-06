LOCALI PUBBLICI

SAN DONÀ Un regalo inatteso e molto gradito. È quello ricevuto a San Donà nei giorni scorsi dai fratelli Aracri: Eric, 41enne, ed Elisa, 36 anni, che gestiscono insieme il pub Spulboy in via Battisti. In base alle ordinanze sul confinamento le porte del loro locale si erano chiuse lo scorso 11 marzo, e si sono riaperte il 18 maggio. Nei giorni scorsi il proprietario, che preferisce restare anonimo, si è fatto rivedere nel pub del centro. Dopo aver salutato ha lasciato di stucco i gestori, spiegando che non era dovuto l'affitto per i mesi di aprile e maggio e quello di giugno potrà essere pagato un po' alla volta, senza fretta.

Il proprietario ha abbonato circa tremila euro al mese ai due giovani responsabili del locale. Un gesto inaspettato e motivante, che infonde fiducia in chi sta cercando di far ripartire l'attività, affrontando molte difficoltà. «Nel periodo di chiusura ci aveva rassicurato ma senza scendere in dettagli spiega Elisa non ci eravamo più rivisti ma scambiati qualche messaggio con il telefonino. Ci aveva scritto: state tranquilli, non preoccupatevi. Confidavamo nella possibilità di avere una rateizzazione ma non ci aspettavamo una tale sorpresa. Abbiamo riaperto appena è stato possibile, e la sua scelta generosa significa tanto, ci ha rincuorato. Anche lui è un imprenditore, capisce le difficoltà legate al momento, la sua è una grande azienda, per fortuna non ha dovuto chiudere ma ci ha confidato che anche nel suo settore c'è stato un calo, come accaduto per tante realtà».

«Mi sono commossa quando ha detto che ci abbonava due mesi di affitto e per giugno possiamo pagare un po' alla volta continua è il nostro angelo perché la sua rinuncia è una manna dal cielo per noi che siamo costrtetti a non lavorare per due mesi. Ed è sempre disponibile se sorge qualche inconveniente, anche nella gestione ordinaria del pub. Abbiamo aperto nell'ottobre dello scorso anno, ora per rispettare le distanze i posti a sedere da 120 diventeranno 57, se ci sarà approvato l'allargamento del plateatico da parte del Comune».

Elisa, inoltre, spiega di far parte di un gruppo whatsapp di commercianti di San Donà e di altre zone con i quali è in contatto. «Si tratta di un buon esempio anche per altri proprietari della zona. So che qualche collega è in difficoltà, proprio perché non riesce a pagare l'affitto e dopo la riapertura da parte della proprietà non ha avuto la fortuna di godere dello stesso trattamento comprensivo. Anzi qualche proprietario ha fatto sapere che pretende il canone completo anche per i mesi di chiusura, qualcuno ha anche minacciato lo sfratto in caso di inadempienza. Spero che il suo gesto diventi contagioso, e possa ispirare qualche altro proprietario». (d.deb.)

