Terminati i lavori di manutenzione, che ne hanno comportato lo svuotamento del corso d'acqua (con un'asciutta programmata che ha comportato anche il trasferimento, tra qualche polemica, di cigni, germani, papere e anatre) la Roggia di Palma verrà riaperta nella giornata di oggi. Ad annunciarlo è il Comune di Udine, che ad inizio lavori aveva annunciato che il canale sarebbe rimasto a secco sino all'11 marzo.

Il Comune, a proposito della riapertura, sottolinea come il Consorzio Pianura Friulana e la Net, coordinate dallo stesso Comune, controlleranno il regolare deflusso attraverso la pulizia delle griglie che inevitabilmente verranno interessate dall'apertura del corso d'acqua, dopo due mesi di asciutta e di lavori eseguiti.

«Invito i cittadini - ha dichiarato il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini - a segnalare eventuali problematiche che possono insorgere nella stessa giornata e in quelle successive. Chiedo inoltre a tutti - è l'invito rivolto da Michelini - di essere consapevoli del fatto che le nostre rogge sono un patrimonio della città e vanno pertanto rispettate e mantenute il più possibile pulite». Insomma, un appello a non trattarle da discariche come spesso è finora avvenuto.

