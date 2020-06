LA SVOLTA

Così il desiderio di essere affascinati dalla magia del grande schermo, torna a riaccendere gli animi degli spettatori del multisala Rossini di Venezia. Accolti da giovedì prossimo, 25 giugno, in tutte e tre le sale di San Marco con programmazioni diverse. Dopo la chiusura dovuta all'emergenza Covid-19, mesi e sfide difficili, affiora nelle vite una normalità diversa, una nuova socialità legata dalla passione per la settima arte già giovedì scorso con la riapertura del cinema Dante di Mestre, nel rispetto delle norme vigenti. Sono gli stessi organizzatori a sottolinearlo. «Nelle prossime settimane - spiegano infatti a Circuito Cinema - arriveranno in sala anche i nuovi film più attesi: Tenet, Onward, Mulan e Wonder Woman 1984 solo per citarne alcuni».

Va poi ricordato che in città e in provincia da alcuni giorni hanno già riavviato la programmazione sia il multisala Img Candiani, in centro a Mestre, che il cinema don Bosco di San Donà di Piave e di Chioggia. Ma è del tutto evidente che per avere una ripresa compiuta bisognerà attendere anche la riapertura di altri multisala della provincia.

LE PROPOSTE

In sala 1 (nella foto una veduta dell'ingresso) sarà proiettato Favolacce, il film dei fratelli D'Innocenzo, vera rivelazione all'ultimo festival di Berlino, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la miglior sceneggiatura. Due gli spettacoli al giorno, uno alle 18.10 e il secondo alle 21. Appuntamento in sala 2 con I miserabili di Ladj Ly, premio della giuria al Festival di Cannes. A Montfermeil, nella periferia di Parigi, l'agente Ruiz prende servizio nella squadra mobile di polizia. Proiezione in due spettacoli, alle 17.50 e alle 21.15 (quelli delle 17.50 di sabato e domenica ed entrambe le proiezioni di mercoledì 1 saranno in versione originale francese con sottotitoli italiani). In sala 3 arriva Memorie di un assassino Memories of murder di Bong Joon-ho, già pluripremiato agli Oscar per il capolavoro Parasite. Due spettacoli giornalieri, alle 17.30 e alle 21 (quelli delle 21 di sabato e domenica, ed entrambi gli spettacoli di martedì 30 saranno in versione originale coreana con sottotitoli italiani).

AL DANTE

Con il bellissimo In viaggio verso un sogno The Peanut Butter Falcon di Tyler Nilson, il Cinema Dante prosegue la programmazione. Due spettacoli al giorno alle 17 e 21(mercoledì 1 saranno in versione originale inglese con sottotitoli italiani). Entrambi i cinema osservano un turno di riposo lunedì 29 giugno. Ma per gli appassionati l'attesa è tutta rivolta anche alle nuove pellicole di Tenet, Onward, Mulan e Wonder Woman 1984 che daranno così vita ad una nuova fase.

Filomena Spolaor

