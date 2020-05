SPETTACOLI

BELLUNO Il 15 giugno si riaccendono le luci nei cinema. Ma c'è chi dice no. I titolari delle sale della città si raccontano a pochi giorni dalla fine del loro, lunghissimo, lockdown. Quello che ne emerge è una ripresa a diverse velocità, dove le sale d'essay saranno più avvantaggiate rispetto ai cinema legati alla grande distribuzione che, ora, è una macchina lenta da riavviare e ancora piena di interrogativi. Al Petite Lumiere, oggi come oggi, manca la materia prima, semplicemente. «Non ci sono film, non c'è nulla in listino, cosa programmiamo?» chiede e si chiede Marco Zampieri, titolare insieme a Giovanni del multisala in zona Veneggia. Certo, non ci si abbatte e non mancano le idee nuove ma un paio di settimane sono poche per pensare a drive in e a rassegne estive all'aperto, servono concessioni e piani di sicurezza.

LA MULTISALA

Era lo scorso anno quando il cinema Lumiere aveva annunciato con soddisfazione il suo investimento per migliorare la fruizione dei film al suo pubblico. L'entusiasmo di quelle settimane è oggi nel cassetto, sommerso dall'incertezza e dall'avvilimento. Le regole sono rigide, ridurranno di due terzi i posti nelle sale, non permetteranno di sgranocchiare pop corn né di bere Coca Cola durante le proiezioni. «Fosse per me mi allineerei a Trento commenta Marco -, dove i titolari di cinema hanno deciso di non riaprire fino a settembre perchè con queste normative mancano le condizioni. Senza nuovi film in uscita cosa facciamo? Programmiamo titoli di tre mesi fa? Non ha senso». Il Lumiere è un multisala con sale da 107 posti. Dovendo rispettare la distanza di un metro in verticale e in orizzontale, si ridurranno a 30. Ma anche qui ci sono dei dubbi: un metro da schienale a schienale o un metro da seduta a schienale? Se l'ipotesi corretta fosse la seconda allora per rispettare la distanza si dovrebbe addirittura alternare le file, perdendo ancora più posti. Certo, cambiare l'orario della programmazione e aumentare le proiezioni giornaliere potrebbe essere un'idea, ma poi chi ci va al cinema alle 10 del mattino a luglio? «Si potrebbe pensare a rassegne estive di vecchi film e al drive in prosegue -, ma 15 giorni sono pochi per programmare tutto questo. E per noi sarà un problema anche non poter somministrare cibo, una parte del nostro fatturato derivava proprio dal bar».

IL CINEMA D'ESSAY

In via Garibaldi, nel centro storico del capoluogo, Manuele Sangalli cerca di vedere la metà piena del bicchiere: intanto si parte, poi quel che sarà sarà. Il suo cinema è così grande che ridurre i posti non sarà un problema e non significherà lasciare fuori qualcuno. «Il 15 giugno riapro senz'altro, con il 30% dei posti spiega -, che significano 107 poltrone su 330 disponibili. Potranno sedere vicino congiunti e amici, pare di capire, ma le regole cambiano di giorno in giorno». Dopo tre mesi di chiusura la perdita di incassi ha raggiunto i 50 mila euro, a fare due conti sui guadagni dello stesso periodo del 2019. «Lavoro con la piccola distribuzione che non mi impone il rispetto e l'adeguamento ad alti incassi, per cui io sono tranquillo conclude -, di fatto con la riapertura per noi tornerà tutto come prima». Sangalli ha aderito alla rete nazionale di 71 imprenditori che hanno dato forma al progetto #iorestoinsala, con il quale si punta a trasferire nel web una parte di quelle produzioni che, a causa del Covid, non sono state fruite nei cinema. Per esempio, dal 29 maggio al 3 giugno si potrà acquistare il biglietto per vedere comodamente a casa La famosa invasione degli orsi in Sicilia e dal primo al 3 giugno sarà disponibile anche A dog called money, entrambi disponibili in più orari. Tutte le informazioni sul progetto si trovano su cinemaitaliabelluno.it

Alessia Trentin

