Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PARTENZACORTINA In coda alla cassa degli impianti, per tutto il piazzale, sino quasi alla strada: a Rio Gere, ieri mattina, è stata presa d'assalto la seggiovia che sale al monte Faloria, porta d'accesso del carosello sciistico che si raggiunge anche dal centro di Cortina, con la funivia. Nel piazzale della stazione, all'inizio di Ria de Zeto, solita coda di sciatori alla cassa, per accedere all'impianto. «A fine giornata abbiamo contato...