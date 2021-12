LO SCENARIO

PORDENONE Diecimila richiami al giorno, almeno altri 120-130 mila fino all'ultimo giorno dell'anno. Per arrivare a quota 400mila. E poi con lo stesso ritmo - che potrebbe essere anche superato - inizierà gennaio, il mese decisivo per provare a contrastare (con gli anticorpi dopati dal booster vaccinale) il probabilissimo arrivo della variante Omicron. E i primi dati che arrivano dalle analisi condotte sul campo sono molto promettenti. Nella platea che ha la performance migliore quanto a terze dosi, infatti, i contagi sono già crollati.

I dati dell'ultima settimana sono sotto gli occhi di tutti. Ma non dicono tutto, specialmente se non vengono spacchettati per fasce anagrafiche. È dividendo i casi a seconda dell'età che si può già percepire l'effetto della somministrazione delle terze dosi. E il dettaglio diventa ancora più immediato se il dato viene paragonato alla classe anagrafica più colpita, cioè quella al di sotto dei 20 anni. I giovani - ecco l'esempio - contribuiscono per il 20 per cento all'aumento dei positivi. Gli over 80, che già oggi possono contare su una copertura con le terze dosi pari a due terzi della platea, sono invece responsabili solo del 4 per cento dei casi totali.

Ieri nuovo picco della quarta ondata, con 964 casi e sei morti. I ricoveri in Intensiva sono al 19,4, a soli sei decimi di punto percentuale dal limite che (unito ad altri due parametri) porterebbe alla zona arancione. Ecco il dettaglio dei casi di ieri. In Friuli Venezia Giulia su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 111 casi (0,71%). Anche ieri la prima fascia di contagio è stata quella degli under 19, con oltre il 25% dei nuovi positivi. Sei i morti: nello specifico, si tratta di un uomo di Sacile di 85 anni (deceduto in ospedale), una donna di 84 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 84 anni di Udine (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Pordenone (Giuseppe Mora), un uomo di 81 anni di Trieste (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 58 anni di Brugnera (Giampietro Mulato). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 285.

I decessi complessivamente ammontano a 4.118, con la seguente suddivisione territoriale: 969 a Trieste, 2.064 a Udine, 749 a Pordenone e 336 a Gorizia. I totalmente guariti sono 130.583, i clinicamente guariti 324, mentre quelli in isolamento risultano essere 8.002. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 143.346 persone con la seguente suddivisione territoriale: 34.619 a Trieste, 60.709 a Udine, 28.453 a Pordenone, 17.584 a Gorizia e 1.981 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità a seguito di altrettanti test antigenici non confermati da successivo tampone molecolare (1 a Ud, 1 a Pn, 1 a Ts e uno proveniente da fuori regione). Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un medico e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un medico, un infermiere e dirigente medico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un medico, un operatore tecnico e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale e infine di un amministrativo dell'Azienda regionale di coordinamento sanitario. E' stato poi rilevato un caso tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Trieste) mentre risultano esserci sei positivi tra gli operatori all'interno delle strutture stesse (Cividale, Codroipo, Paluzza e Trieste).

