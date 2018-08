Rialto, un cuore che viene derubato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Qual è lo sfregio più profondo che queste pietre di Rialto hanno veduto? Il leone rubato? La performance artistica che imbratta di vernice rossa tutti i masegni della loggia? Il rave party abusivo che tiene sveglio tutto il quartiere? Le cene luculliane per foresti benestanti? Intanto la vita stessa di Rialto si spegne non vista dalle maestranze, disponibili per eventi festaioli e latitanti per le normali attività di mercato. Attività tradizionali, semplici ma vere, che da secoli animano il cuore della città. E così non si nota il...