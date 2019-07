Rialto e San Marco polo della qualità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOVENEZIA Il Comune ci riprova con la salvaguardia dei suoi luoghi più simbolici. Salvaguardia dalla banalizzazione delle attività commerciali pluridecennali che, a colpi di aumenti di affitto, lasciano spesso il posto a vendite dozzinali di maschere e vetri rigorosamente di produzione cinese, ma mascherati da prodotti tipici. La Giunta ha licenziato una delibera in cui si mettono dei paletti piuttosto fitti alle nuove aperture e ai cambi di attività per piazza San Marco e per l'area realtina (tutto il ponteOresi, San Giacometto,...