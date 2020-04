RIALTO

VENEZIA Tutti in coda, ma il mercato storico di Rialto rimarrà aperto purché siano rispettate le distanze di sicurezza tra operatori, tra operatori e pubblico e tra i clienti. Cosa non facile, che dovrà essere disciplinata quotidianamente anche con l'ausilio di personale a carico dei singoli venditori. Ieri, intanto, in ottemperanza all'ordinanza della Regione, ieri mattina tutti gli accessi del mercato sono stati chiusi da transenne, lasciando possibile un ingresso e un'uscita, dal lato opposto. All'entrata, agenti di polizia locale di guardia e operatori di Protezione civile che distribuivano guanti usa e getta alla gente che si recava ad acquistare pesce, frutta e verdura. Si sono formate subito code e c'è stato qualche momento di tensione. Un pescivendolo, vedendo la coda e non vedendo clienti all'interno ha cominciato a gridare: Ma fassè davero? Ghe xe ea coa fin al ponte de Rialto. I vigili lo hanno invitato a calmarsi e c'è stato un confronto per così dire, muscolare. Solo l'intervento di un agente più navigato ha impedito che la lite degenerasse. Poi si è calmato tutto e pare che non ci saranno denunce.

LA PRIMA VOLTA

Come ogni prima volta, c'è stata un po' di sorpresa e un po' di disappunto. Anche perché il mercato, solitamente poco affollato, il sabato improvvisamente si anima anche in un periodo di detenzione forzata a casa per tutti.

«Non è andata male - commenta il comandante della Polizia locale, Marco Agostini - essendo la prima volta . Tutti i cinque mercati che abbiamo tenuto aperti sul territorio hanno lavorato senza grossi problemi. Certo, ci sono state delle file, ma davanti ai supermercati questa è la normalità. Se ieri mattina davanti all'Auchan di Mestre c'erano 80 persone, a Rialto c'erano al massimo trenta persone. Capisco che alla gente dia fastidio stare in coda 20 minuti - prosegue - ma di questi tempi, se devi avere la distanza, controllare mascherine e guanti il tempo ci vuole. L'alternativa, occorre puntualizzarlo, era chiudere il mercato, non certamente lasciarlo a fruizione libera. Non si può permettere che succeda a Rialto quello che è accaduto al Lido».

LIDO CHIUDERÀ

Dopo numerose segnalazioni di situazioni di affollamento in scarsa sicurezza, al Comune non resterà che chiudere i mercatini del Lido fino a nuovo ordine. Ieri la polizia locale ha fatto un grande sforzo, mettendo in campo con 70 uomini a partire dalle 6.30. Il presidio ci sarà anche per i primi giorni della prossima settimana, ma poi saranno gli stessi operatori del mercato a garantire il rispetto delle regole. E per chi sgarra ci saranno sanzioni e, per i banchi, chiusure anche di cinque giorni.

«Noi saremo sul territorio ancora qualche giorno, ma a metà della prossima settimana dovranno organizzarsi - puntualizza Agostini - Alla Conad di San Felice, ad esempio, si sono attrezzati, con due commesse che disciplinavano la coda. Abbiamo fatto grande lavoro e sono grato ai miei uomini avvisati venerdì pomeriggio per montare un'ora e mezza prima. Diciamo che il 90 per cento della gente capisce. Alle Guglie c'era addirittura un senso unico e nessuno ha protestato: si accedeva dal ponte e si usciva per il Ghetto. A Santa Margherita c'erano le transenne. Al mercato di Mestre c'è stato qualche problema perché c'è sempre qualche pescivendolo che non riesce a tenere la ressa.

Un altro problema - conclude - è che c'è sempre troppa gente in giro, soprattutto giovanissimi e anziani. Venerdì, per dire, abbiamo fatto 31 contravvenzioni. Capisco il gusto del proibito. Ma il proibito ora costa 400 euro».

Michele Fullin

