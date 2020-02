LA COMMISSIONE

VENEZIA Un mercato abbandonato, dove la notte «scorazzano pantegane lunghe due metri», «si danno appuntamento gli spacciatori», tra «banchi decrepiti e tende ammuffite». Gino Mascari, titolare di uno dei negozi storici di Rialto, ieri era più arrabbiato del solito: «Il nostro mercato millenario fa schifo e dopo oltre un anno dalla raccolta di firme, dopo le proposte presentate dalle associazioni non abbiamo avuto risposte dalle istituzioni». Occasione per lo sfogo la riunione congiunta delle commissioni cultura e commercio a Ca' Farsetti, che ieri hanno ascoltato proprio la voce di associazioni e operatori sulla proposta di delibera dell'anno scorso con gli Indirizzi per la costituzione del Museo di Rialto e la rivitalizzazione della Pescheria.

COMMISSIONE AFFOLLATA

Una mattina di lavori affollata, con i tanti protagonisti che in questi mesi si sono dati da fare per cercare una destinazione che faccia rinascere la Pescheria e l'itero mercato. C'erano quelli del comitato Rialto Novo, con la presidente Gabriella Giaretta e l'architetto Luciano Claut, e di Progetto Rialto, con l'architetto Donatella Calabi. E c'erano operatori del mercato, come Mascari e Andrea Vio, per i pescivendoli. In un clima già prelettorale, Mascari se l'è presa con il sindaco Brugnaro: «Cinque anni fa, in campagna elettorale, era stato in bottega da me un'ora a parlare di sicurezza, ma Rialto dopo le dieci di sera è luogo di spaccio. Ora per il mercato di Mestre ha speso 800mila euro e noi siamo lasciati in queste condizioni! Ci prendono in giro?». Il comitato ha illustrato il suo progetto che prevede di procedere per fasi: prima con l'adeguamento igienico, creando spogliatoi, bagni e depositi, quindi con la sistemazione delle logge dove i Musei Civici dovrebbero allestire il museo. «Un museo lo potremmo fare anche subito, abbiamo i depositi e le competenze - ha annotato la presidente dei Musei civici, Mariacristina Gribaudi - ma non avrebbe senso. Il nuovo museo deva nascere dalla rinascita del mercato». «Bisogna invertire l'ordine dei fatto - ha ribadito la direttrice, Gabriella Belli - prima il mercato, poi il museo che deve essere in funzione dell'esterno».

IN ATTESA DEL BANDO

Il presidente della Municipalità, Giovanni Andrea Martini, ha ribadito il suo interesse per questa «proposta che nasce dal basso. Sotto le logge si possono creare attività interessanti, alternative per i ragazzi al solito giro di spritz». Ha poi criticato il fatto che le due commissioni non abbiano assessori di riferimento. Sul punto gli ha risposto l'assessore Romor. «Le deleghe sono in mano al sindaco. Su Brugnaro avremo giudizi opposti, ma c'è». Romor ha anche ribadito che l'amministrazione sta cercando un'idea per rivitalizzare Rialto attraverso un bando internazionale. «Il bando è in preparazione, questione di qualche mese. Le idee poi saranno discusse con Comune, Musei civici, associazioni, operatori. Solo allora si procederà al bando vero e proprio, che nascerà da quel confronto».

R. Br.

