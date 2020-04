SANITÀ

MESTRE «Per i disabili gravi, tutte le attività urgenti e non differibili continuano ad essere erogate dal Servizio sanitario regionale». Lo scrive l'Ulss 3 Serenissima chiarendo dunque che ai fisioterapisti non è affatto impedita l'attività di riabilitazione per i disabili gravi e gravissimi e per i malati di Sla. «Questa indicazione precisa l'Ulss - vale per tutta l'attività specialistica, riabilitazione compresa, sia per il pubblico che per il privato. In altre parole, quindi, nessuno vieta agli specialisti, sia quelli dell'Azienda sanitaria, sia quelli degli enti privati accreditati, di svolgere quell'attività di riabilitazione che risulti effettivamente urgente (priorità U) o non differibile (priorità B)».

Dunque, a differenza dell'interpretazione restrittiva che era stata data in precedenza, secondo l'Ulss 3 anche le prestazioni per i malati cronici rientrano nelle prestazioni urgenti o non differibili, mentre le associazioni dei disabili avevano interpretato questa normativa in modo diverso, dal momento che i loro assistiti sono malati cronici e quindi normalmente non rientrano nelle categorie dell'urgenza e della non differibilità. Adesso la spiegazione ufficiale della Serenissima assicura Luciano Favretto della Uildm, che aveva sollevato il caso ci permette di richiedere immediatamente all'Ulss 3 l'avvio dell'attività dei fisioterapisti. Anche perchè, precisa sempre l'Ulss nella sua nota, «il proseguimento dell'attività di fisioterapia urgente degli specialisti dell'Ulss 3 Serenissima è stato ribadito con una specifica comunicazione del direttore sanitario; nessuna deroga né ulteriore indicazione, né dell'Azienda sanitaria né della Regione Veneto, è quindi necessaria a permettere che anche gli operatori degli enti accreditati, fatte salve le regole di protezione per gli operatori e per gli utenti, garantiscano ai disabili gravi le prestazioni loro necessarie, secondo le valutazioni e le prescrizioni dell'équipe curante. Possono e devono quindi continuare ad operare nelle situazioni urgenti e non differibili, proprio per evitare il rischio di aggravamento dei pazienti, anche quelli le cui patologie possono portare ad un ricovero in terapia intensiva».

Dunque tutta la fisioterapia, bloccata da oltre un mese, può ripartire senza problemi e Favretto si è già messo in contatto con le Uildm di tutto il Veneto perchè facciano analoga richiesta di continuazione delle attività di fisioterapia in tutte le Ulss. Anche la piscina giallo azzurra sul Terraglio, chiusa da oltre un mese, dunque è autorizzata a continuare le sue prestazioni, secondo l'Ulss 3, che non ha sospeso la convenzione. «In questa fase emergenziale l'Azienda sanitaria non ha sospeso alcuna convenzione in essere; semmai, per tutti gli accreditati, è l'attività ad essere sospesa per la contingenza, fatte sempre salvo le prestazioni urgenti e non differibili». Il succo non cambia, nel senso che comunque alla piscina Giallo azzurra non arriva un centesimo, tant'è che è stato chiesto al Comune di intervenire a pagare le bollette. Ma intanto anche Davide Giorgi della Fisiosport Terraglio, così come Favretto della Uildm, hanno inviato all'Ulss la richiesta di riprendere l'attività di fisioterapia per i disabili gravi e gravissimi che altrimenti rischiano di aggravarsi.

