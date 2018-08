Rfi sta rimettendo a nuovo la linea Per spostarsi ci sono i pullman

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LINEA CHIUSAROVIGO Non più treni, ma autobus sostitutivi fino a settembre sulle linee ferroviarie che attrversano il Polesine, da Chioggia ad Adria-Rovigo e da Adria a Piove di Sacco. La modifica del servizio è stata annunciata sul sito del gestore, Sistemi territoriali, e durerà fino al 3 settembre per la linea Chioggia-Rovigo e dal 20 al 25 agosto per il tratto da Adria a Piove di Sacco. Sul sito si trovano anche gli orari delle corse sostitutive.DOVE PRENDERE I BUSLe fermate degli autobus, per la Chioggia-Rovigo, sono poste nel piazzale...