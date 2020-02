Una cavalcata straordinaria, un successo storico. La Reyer ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Nella sfida decisiva della Final Eight di Pesaro, Venezia si è imposta 73-67 sull'Happy Casa Brindisi guidata dal coach veneziano Frank Vitucci. Tra l'altro, è la prima volta nella storia della Final Eight che la coppa viene vinta dalla testa di serie numero 8 del tabellone. Venezia nelle 7 precedenti partecipazioni alla fase finale era sempre uscita al primo turno. Un successo, quello del quintetto di Walter De Raffaele, arrivato dopo aver superato Bologna e Milano, le due corazzate del campionato. Per Venezia nella finale di ieri il miglior marcatore è stato Watt con 17 punti, mentre 13 li hanno realizzati Tonut e Daye. Un trionfo giunto però anche grazie a una solida difesa, che ha dato il meglio nelle tre partite disputate nel palasport marchigiano. Una grande gioia per i tifosi, che ripaga della non brillante stagione in campionato. «Dedico la vittoria ai veneziani e a quanto hanno patito con l'acqua alta», ha commentato al termine Luigi Brugnaro, che aumenta così il numero dei trofei in bacheca, aggiungendo la Coppa allo scudetto della scorsa estate.

