Ecco le regole per le proroghe dei veicoli a motore che hanno revisioni annuali (quelle delle auto comuni sono rinviate a dopo il 31 ottobre). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che in relazione alla attuale situazione di emergenza i paesi membri del trattato multilaterale Cemt hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità del certificato annuale (annex 6) e sull'utilizzazione delle autorizzazioni di breve durata scaduti e che non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadono nel corso del loro uso.

In particolare, per quanto riguarda il certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo 2020, è stata disposta una proroga di detta validità sino al 30 giugno 2020 e, pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.

Per le autorizzazioni di breve durata (30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo), è stata disposta una proroga di validità nel caso in cui il veicolo non abbia potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Pertanto, al ricorrere di tale ipotesi, e sino al 30 giugno 2020, deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione.

