RETROMARCIABORGO VALBELLUNA Il Castello di Zumelle annulla l'evento per le famiglie: l'obbligo di green pass esclude i bambini, quindi l'appuntamento di domenica 22 agosto dedicato ai draghi e alla fantasia, semplicemente, non ci sarà. La gestione della struttura l'ha annunciato ieri dalla sua pagina Facebook, raccogliendo in poche ore molti commenti di sostegno. «Purtroppo siamo costretti, nostro malgrado, ad annullare l'evento Dragon...