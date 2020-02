LE MISURE

BELLUNO Non è infrequente che il compagno violento finisca in manette. Può accadere in flagranza, come avvenne nel caso del cadorino che tentò addirittura di sequestrare la donna, oppure dopo la violazione di divieti di avvicinamento alla vittima. Si tratta di una sorta di ordini restrittivi del gip con cui si impone al convivente violento di mantenere una certa distanza dalla vittima.

I DATI

Sono stati tre gli arresti per violenze di genere effettuati nel 2019 dai militari del Nucleo Investigativo. Anche in questo caso i dati sono in aumento: non ci furono manette nell'anno precedente. Ma l'incidenza è bassa: 3% sul totale dei denunciati. Le manette sono scattate per il 45enne cadorino, N.D.P., che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con la compagna 30enne. Era un anno fa: l'uomo si appostò sotto casa della ex, la caricò in auto tentando di sequestrarla. Poi per un cittadino ecuadoregno accusato di violenza sessuale su una minore e per un marito dell'est Europa, che arrivò persino a tirare il ferro da stiro contro la compagna. Più frequenti misure meno afflittive: 4 le persone allontanate dalla casa della famiglia con divieto di avvicinamento, 2 hanno ricevuto il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati, 1 in libertà vigilata.

LA PAURA

Quando il processo finisce, il compagno violento torna in libertà, con conseguente paura e ansia per la vittima. La legge sul Codice Rosso impone la comunicazione immediata alla vittima e al suo avvocato della cessazione della misura, emessa a carico del maltrattante. «Dopo il provvedimento - ha spiegato ieri il comandante del Nucleo Investigativo, Marco Stabile - rimane sempre un collegamento con la vittima: sanno che su di noi possono contare. Rimane un rapporto personale, abbiamo creato un buon gruppo che dà una mano non indifferente e che mi dà, lo confesso, molta soddisfazione». «Generalmente - ha proseguito - in poco più di un anno si va a processo, per questo tipo di reati. Ci sono momenti in cui le donne, dopo aver denunciato, vogliono fare marcia indietro. D'altronde difficilmente la donna viene a denunciare, senza che il fenomeno emerga per altri canali. Qualche volta è capitato che si avvicinano per qualche colloquio informativo, restando sul generico».

LA RICADUTA

La violenza di genere non coinvolge solo le donne, ma tutta la società. «La gente - ha spigato il comandante dell'Investigativo - non percepisce che è un problema a lunga gittata. I figli di queste coppie, che oggi vivono in un ambiente violento, porteranno nella crescita i segni di quanto subìto: ci sono riscontri dal punto di vista psicologia evolutiva. C'è da pensare ance questo aspetto».

