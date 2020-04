MOBILITÀ

MESTRE Si tratta di far letteralmente ripartire una città paralizzata, come il resto del Paese. E per spostare le persone il Comune di Venezia sta mettendo in atto un piano a due facce: un anello di parcheggi scambiatori da circa 1500 posti auto, con navette gratuite ogni dieci minuti verso Venezia; e dall'altro lato il potenziamento delle linee di navigazione e di terraferma a partire dal 4 maggio.

Questo secondo aspetto è descritto in dettaglio nell'articolo della pagina a fianco. Quanto ai park scambiatori, invece, sono già cominciati i lavori per attivarli. Nella foto, ad esempio, si vedono le imprese e i tecnici di Actv e Vela all'opera nella grande area di via dei Petroli da 300 posti auto. È uno spazio, accanto al park più piccolo destinato alla Ztl bus turistici, di proprietà della società Porta di Venezia che il sindaco Luigi Brugnaro, una volta eletto, ha affidato ad un trust per evitare conflitti d'interesse: 42 ettari che acquistò nel 2006 dal Demanio per circa 5 milioni di euro e sul quale c'è da tempo un progetto di sviluppo urbano che comprende edifici per alberghi, servizi, una darsena e parcheggi. La società mette gratuitamente a disposizione del Comune l'area asfaltata che diventerà, appunto, uno dei park scambiatori attorno a Venezia per il tempo necessario a superare la fase 2 dell'emergenza coronavirus e tornare alla normalità, almeno dal punto di vista degli spostamenti delle persone.

LE INDICAZIONI DEL SINDACO

Il sindaco Luigi Brugnaro ha dato indicazioni di studiare un piano che intercetti le principali vie di accesso a Mestre e, da lì, alla città storica, in modo da dare la possibilità a chiunque vuole recarsi al lavoro in auto di poterla parcheggiare, principalmente prima di imboccare il ponte della Libertà, ma una parte potrà arrivare anche alla Marittima e al Tronchetto.

Andando con ordine, oltre al park di via dei Petroli che sostituisce l'entrata sud e quella più vicina al ponte della Libertà, in senso orario ci sarà, poi, l'entrata Ovest per quanti provengono da Zelarino, Olmo, Maerne, Mirano e via di seguito: si tratta dell'area pubblica di via Bella di fronte all'Enel e a Interspar, il P8 Ceccherini A con altri 300 posti circa per lasciare l'auto e prendere la navetta gratuita che porterà in piazzale Roma. Per chi proviene da Nord, quindi da Favaro, Dese eccetera, sarà allestito il park scambiatore P4 Favaro A in via Altinia a Favaro Veneto.

Infine c'è anche il lato est perché, infatti, Vtp, Venezia Teerminal Passeggeri che gestisce il terminal crociere della Marittima, continuerà a mettere a disposizione dei pendolari il parcheggio 5 da 200 posti a ridosso della stazione Marittima, nei pressi della fermata del People Mover: inizialmente era destinato ai lavoratori pendolari che svolgono servizi essenziali per la durata del proprio turno di lavoro fino al 25 marzo, poi l'iniziativa è stata prorogata e, finché non torneranno ad ormeggiare navi di turisti, i pendolari potranno continuare ad utilizzarlo.

LA PORTA EST

E non è finita qui, perché il direttore generale di Avm, Giovanni Seno, sta trattando con l'amministratore delegato di Interparking per raggiungere un accordo economico che preveda la concessione della grande area del Tronchetto, sulla riva nord ovest, che in tempi normali ospita i pullman carichi di comitive di turisti in visita a Venezia: l'obiettivo è di acquisirla temporaneamente per metterla a disposizione delle persone che andranno a lavorare a Venezia in automobile.

Complessivamente, tra terraferma e Tronchetto, saranno dunque messi a disposizione circa 1500 posti auto: quelli della terraferma serviti da navette gratuite che faranno la spola tra i park e piazzale Roma, e quelli di Marittima e Tronchetto serviti dal People Mover.

Da lunedì 4 maggio si comincerà così, e col passare dei giorni i vertici del Comune e di Avm adegueranno l'organizzazione alla situazione seguendo l'evolversi dell'emergenza Covid-19 e della ripresa delle attività economiche in città.

