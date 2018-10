Rete antincendio incompleta, i finanziamenti non sono previsti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEVENEZIA Quella di ieri mattina non è una situazione paragonabile al 1996. Allora c'era l'intenzione di appiccare l'incendio, c'erano materiali infiammabili accatastati e il focolaio nel sottotetto era difficilissimo da individuare per tempo, anche perché il sistema antincendio era disattivato. Ma soprattutto, allora, il rio non era agibile dalle imbarcazioni perché erano in corso le operazioni di scavo.Ieri è andato tutto bene, le due barche sono arrivate sul posto senza troppi problemi e hanno potuto agire. E poi, da allora,...