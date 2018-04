Restauri e ampliamenti Mestre, hotel pronti al boom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN TERRAFERMAMESTRE Un anno di lavori. Ma per Mestre - diventata ormai la città dei maxi-ostelli - è un segno importante perché significa che investono nel turismo anche le strutture del territorio e di qualità. Il Best Western-hotel Bologna tra la stazione e via Piave ha acquistato la palazzina a fianco per allargarsi (e i lavori termineranno presumibilmente in autunno), ma la novità è l'avvio dell'ampliamento di un altro hotel di tutta un'altra zona, a due passi da piazza Barche. Dove l'hotel Elite, un quattro stelle, punta a crescere...