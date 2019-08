CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Restare senza il principale snodo di raccordo tra destra e sinistra Piave, a Ponte nelle Alpi, è stato uno choc per l'intera provincia. Ma il primo giorno senza ponte di Santa Caterina è passato quasi in sordina. Grazie alle tante fabbriche ancora chiuse e alle scuole ancora in vacanza. Il vero test è quindi rinviato. Ieri si è lavorato sulle tabellazioni risultate però carenti a livello dello svincolo autostradale di Cadola dove la deviazione per Ponte spunta timidamente all'interno della rotatoria, ovvero alla sinistra degli...