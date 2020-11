In Friuli Venezia Giulia non c'è solo il dedalo di norme dettate dalla zona arancione. Da oggi, infatti, entra in vigore anche l'ordinanza firmata dal presidente Fedriga in accordo con Veneto ed Emilia Romagna. Contiene alcuni divieti ulteriori rispetto a quelli fissati dall'ingresso della regione nella zona arancione. Per effetto dell'ordinanza, ad esempio, i negozi al dettaglio rimarranno completamente chiusi di domenica, mentre nei festivi e pre-festivi abbasseranno le serrande tutti i parchi commerciali. Limiti anche alle passeggiate e all'attività motoria, che potrà essere effettuata solamente in zone periferiche e generalmente poco affollate. Non ad esempio nei centri storici delle città o dei paesi, dov'è più alto il rischio di incontrare altre persone. La stessa ordinanza contiene anche dei consigli dedicati alle persone con più di 65 anni di età. Dovranno preferire l'ingresso nelle attività commerciali che rimarranno aperte nelle prime ore del mattino, quando è minore il rischio di assembramenti. Rimangono in vigore tutte le norme nazionali, come ad esempio quella che impone il coprifuoco alle 22. Piscine, palestre e centri sportivi sono chiusi, così come sono chiusi cinema, teatri e mostre. Nessun limite alle attività produttive, che continuano a lavorare.

