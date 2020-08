LA POLEMICA

VENEZIA È bastato osservare l'interno del negozio e capire che l'assembramento c'era. Proprio lì, nell'esercizio che vende mascherine. Un episodio, documentato domenica su Facebook dalla pedagogista Monica Nobile, ha generato centinaia di reazioni (per lo più di sdegno), anche se di assembramenti se ne vedono in continuazione.

«Ci saranno state una ventina di persone che si provavano mascherine una con l'altra, mi ha fatto inorridire, ma non voglio rovinare nessuno», spiega Nobile. Alza le mani Matteo Guerrini, diciannovenne che assieme ai due fratelli di due e tre anni più giovani ha avviato l'attività: «È vero, inutile negarlo, una ragazza nuova si è distratta e ha fatto entrare più persone del dovuto, ne abbiamo preso atto, chiediamo scusa a tutti». L'errore di gioventù non vuole esser nascosto, né tantomeno una scusa: «Abbiamo tre negozi a Roma e uno a Venezia, nostro padre ci ha detto che lui sa vendere gastronomia e vini, mentre noi dobbiamo tirare fuori qualcosa dal cilindro, è la nostra prima esperienza imprenditoriale e abbiamo commesso un errore». Però sulla sicurezza Matteo tiene a precisare due cose: «Sono venuti i carabinieri e hanno verificato che tutto era a posto. Le mascherine-campione le facciamo provare sopra alle proprie, ma prima e dopo vengono disinfettate, poi ogni oggetto esposto è in un cellophan».

Dal canto suo Nobile spiega che a dar fastidio era l'assembramento e alle sue rimostranze l'impiegata ha reagito: «Si vede che è stato un peccato di gioventù, ma quando ho fatto notare che mancava il cartello con l'accesso massimo consentito, una ragazza l'ha fatto al momento e ha scritto massimo sei persone, oggi (ieri, ndr) però erano diventate tre». E poi c'è il comportamento di alcuni clienti: «C'era un padre di famiglia che faceva provare le mascherine ai bimbi piccoli con il raffreddore - conclude la pedagogista -, mi è spiaciuto perché la gente non capisce che sono morte molte persone e serve accortezza. Però apprezzo che il titolare mi abbia cercato per porgermi le sue scuse. Gli auguro massima fortuna, ma è importante che si regolino». Il giovane studente di economia si rammarica: «Ci spiace si sia creato tutto questo». Dal Lamaska spiegano infine che si tratta di un'attività economica, con prezzi che vanno dai 5,90 ai 19,90, ma che c'è massima attenzione: «Lavoriamo con piccoli produttori e tutti italiani, inoltre offriamo prodotti biodegradabili».

Tomaso Borzomì

