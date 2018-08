Responsabilità, quando la politica sceglie la fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Luca RicolfiMentre non è ancora finito il tragico conto delle vittime del disastro di Genova, mentre diverse famiglie ancora si chiedono angosciate se i propri cari siano fra i dispersi, seppelliti sotto tonnellate di cemento, i responsabili diretti e indiretti, prossimi e remoti, di questa ennesima catastrofe italiana stanno dando uno dei peggiori spettacoli cui io abbia mai assistito.Dicendo questo non mi riferisco tanto all'incredibile ritardo con cui la società Atlantia - Autostrade per l'Italia ha trovato modo di esprimere cordoglio e...