RESIDENZE PER ANZIANI

Da settimane sono il nervo scoperto, l'anello più debole, dove il virus ha colpito con insistenza. Le case di riposo pubbliche e private stanno combattendo la loro battaglia più dura. A cominciare da Fiesso d'Artico, dove ben 17 ospiti della residenza La Salute hanno già perso la vita a causa del Covid-19.

La seconda in questa poco invidiabile classifica è la casa di riposo Casson di Chioggia, dove però la situazione è invariata, se non in leggero miglioramento. L'alto numero di anziani deceduti (12, alcuni in ospedale, altri nella stessa struttura) non ha subito incrementi dal 20 aprile ma in compenso una persona, delle sei che si trovavano in ospedale a Dolo, è rientrata nella struttura e un operatore, che aveva già avuto un tampone negativo, dovrebbe ricevere a breve l'esito del secondo test e potrebbe presto rientrare al lavoro.

Altri 11 (7 dipendenti del Csa, 4 della cooperativa) sono ancora in attesa del primo esito negativo del tampone e sono, quindi, congelati. Nel frattempo, in accordo con l'Ulss 3, l'istituto ha ridisegnato la geografia interna.

Se prima c'erano due piani e mezzo, al nucleo Girasole, destinati ai malati di Covid, oggi quell'area è stata ridotta a un solo piano (in cui sono collocati i rimanenti 15 ospiti positivi), un altro è stato destinato agli ospiti di ritorno dall'ospedale e agli operatori negativizzati di ritorno che vi troveranno posto in regime di quarantena mentre il mezzo piano rimanente è tornato alla normalità.

Sono poi in corso esami ecografici, eseguiti dal personale dell'ospedale di Chioggia, per verificare la situazione di salute degli anziani che presentano dei sintomi.

FOCOLAIO

Spostandoci in Veneto orientale, la Residenza per anziani Francescon di Portogruaro è l'unica ad essere interessata da un focolaio di Covid-19. Ad oggi i decessi sono 11 mentre gli ospiti positivi sono 36 su 132. 15 invece i dipendenti positivi, di cui 2 ricoverati. 7 sono però in attesa dell'esito del secondo tampone per certificarne la guarigione.

L'organizzazione di tutta la Residenza è stata stravolta nelle ultime settimane: nei nuclei Betulla e Melograno sono stati trasferiti tutti gli anziani positivi separandoli tra sintomatici e asintomatici. In questi nuclei è stata garantita una maggiore presenza infermieristica, medica e assistenziale. Nei nuclei Quercia e Magnolia, dove non si è registrato alcun caso di positività, gli operatori lavorano comunque in sicurezza e per questo è stata integrata la presenza assistenziale e infermieristica. Nel nucleo Acero, dove si sono rilevati casi di positività, oggi vengono accolti gli ospiti negativi ma considerati contatti stretti di positivi, per il periodo di isolamento. «In queste settimane spiegano dalla struttura - c'è stato grande impegno a garantire la massima trasparenza rispetto alla situazione: verso le famiglie dei nostri anziani, che vengono contattate ogni giorno».

In Riviera del Brenta, alla residenza per anziani Adele Zara di Mira Porte sembra ormai superata la fase critica. L'ultimo decesso per Covid-19, il quinto dall'inizio dell'emergenza, risale allo scorso 6 aprile e tra i 35 anziani positivi, 8 dei quali ricoverati in ospedale, nessuno appare in gravi condizioni o è in terapia intensiva. «Stiamo aspettando in queste ore l'esito del secondo tampone spiega il presidente della struttura Paolo Dalla Bella per avere anche il quadro completo dei negativizzati, ma il peggio sembra passato. Abbiamo attualmente 27 ospiti positivi, molti dei quali sono asintomatici e stanno veramente bene mentre altri 8 sono ricoverati in ospedale perché sofferenti anche di altre patologie ma non sono in condizioni tali da destare particolari preoccupazioni. Nel frattempo sottolinea Dalla Bella anche il numero di positivi tra il personale e gli infermieri si è ridotto a 8. Ora aspettiamo l'esito del secondo tampone per gli ospiti».

(d.deg; t.inf; l.gia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA