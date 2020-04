IL CASO

MARGHERA Sono in molti a chiedersi cosa sia accaduto all'interno della Residenza Venezia di Marghera, dove è risultato positivo al Covid-19 il 70 per cento degli anziani ospiti, tre dei quali sono deceduti l'altro giorno.

Una settimana fa la situazione è stata analizzata dai vertici della Casa di riposo assieme ai responsabili della Ulss 3 e a numerosi familiari degli anziani, che prima di Pasqua avevano messo in atto proteste perché impossibilitati ad avere notizie dei propri cari e preoccupati per quanto stava accadendo. La direttrice Miriam Buso e la responsabile della proprietà, la società Orphea Italia, Elena Zara, hanno fatto la cronistoria, assicurando di aver adottato tutte le cautele, contingentando l'ingresso dei familiari dopo i primi casi di coronavirus verificatisi in Veneto, e sospendendolo del tutto a partire dal 4 marzo, quando all'interno della Residenza fu accertato il caso di un medico positivo. Fino al 19 marzo è però proseguito l'ingresso di nuovi ospiti, sospeso definitivamente dal 27 marzo. In alcune delle strutture dove i contagi sono stati limitati al massimo (o addirittura assenti come al Lido) la chiusura totale è avvenuta nell'ultima settimana di febbraio.

I vertici della struttura per anziani hanno risposto alle domande dei familiari spiegando che alla data del 16 marzo, conclusa la quarantena imposta ad ospiti e operatori, la situazione sembrava sotto controllo: il 4 aprile, però, un altro anziano ha manifestato i sintomi e dal giorno seguente tutti sono stati sottoposti a tampone e la struttura è stata riorganizzata disponendo una sanificazione e l'isolamento in determinati padiglioni. Alcuni ospiti sono stati poi trasferiti in ospedale.

La direttrice Buso ha giustificato le mancate risposte ai familiari con la necessità di gestire la situazione di emergenza e 250 telefonate al giorno che non hanno reso possibile mantenere i contatti con ciascun familiare. «La struttura ha agito immediatamente mettendo in atto tutte le possibili azioni - ha precisato - dando la priorità alla sicurezza degli ospiti».

Il 23 aprile il numero di positivi alla Residenza Marghera era calato da 70 a 30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA