RIVIERA DEL BRENTA

Alla Residenza Riviera del Brenta ritorna l'incontro ravvicinato fra ospiti e familiari. Nei giorni scorsi in un locale dell'edificio di via Garibaldi a Dolo è stato posizionato un pannello di plastica trasparente. Una stanza è stata trasformata in un luogo degli abbracci' con la possibilità quindi per gli ospiti e i parenti di vedersi e toccarsi, seppure attraverso la plastica che preserva dalla possibilità di trasmissione di eventuali agenti patogeni. Iniziativa che la presidentessa dell'Ipab, Anna Maria Giannuzzi Miraglia ha così definito. «E' un ulteriore sforzo che il consiglio di amministrazione ha voluto sostenere per rendere meno triste il soggiorno dei nostri ospiti e che ha trovato il gradimento anche dei familiari che così possono incontrare da vicino i propri cari e anche toccarli, scambiarsi una carezza, un sorriso, seppure attraverso il pannello di plastica che preserva dal pericolo del contatto e della possibile trasmissione dei germi. Rimane anche la possibilità per gli ospiti di continuare a contattare i propri parenti con le videochiamate. Sul piano sanitario la situazione è tornata, da qualche settimana, a non presentare più problematiche critiche e la struttura è Covid-free. Questo ha permesso di tornare ad accogliere nuovi ospiti che accedono naturalmente dopo aver eseguito tutti i test per verificare le condizioni di salute e la non positività. E procedono anche i richiami delle vaccinazioni» Per effetto della situazione emergenziale la struttura si è trovata all'inizio di gennaio con oltre quaranta posti liberi, con conseguenti squilibri anche per la gestione economica. Ora la situazione è migliorata.

A Stra, sullo stesso tema, è stata presentata una mozione che impegni il Comune a collaborare con la Residenza per Anziani perché venga istituita al più presto la stanza degli abbracci. A presentare l'interpellanza le consigliere Paola Orlando e Maricla Sartori, del gruppo Si! Cambiare si può!, per dare voce agli anziani ricoverati nel Centro Residenziale per Anziani Umberto I e alle loro famiglie. Hanno chiesto, perciò, all'amministrazione di interloquire con la Rsa al fine di valutare l'installazione del dispositivo necessario e prevedere, se servisse, uno specifico contributo del Comune finalizzato all'acquisto e all'installazione del medesimo.

«Gli anziani e le famiglie stanno vivendo un profondo disagio emotivo di isolamento da tanto tempo spiega la capogruppo consiliare Paola Orlando - Serve un ambiente sicuro dove riscoprire il valore umano dell'incontro, una carezza emotiva e un abbraccio vero, voluto e sentito, accompagnati da un'emozione perduta, che possono fare la differenza nel lungo isolamento di chi attende solo quel bellissimo momento di vicinanza con i propri cari. Confidiamo nell'accoglimento della nostra proposta».

Lino Perini

Sara Zanferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA