LE REAZIONI

TREVISO Qualcosa deve cambiare. È la sintesi del pensiero di molti residenti di via Zermanese, che davanti all'ex caserma Serena ci passano quotidianamente. Da quasi cinque anni convivono con l'hub (è stato infatti aperto il 6 luglio 2015, e nel corso del tempo è arrivato a ospitare anche più di 400 ospiti, ndr) e la stragrande maggioranza non sa cosa accada all'interno di quelle mura. «Li vediamo passare a piedi, o incamminarsi verso Treviso, ma devo dire che non ci hanno mai dato fastidio - afferma Stefano, pensionato che da più di vent'anni abita a due passi dalla caserma - Da quando è stata aperta non si è mai saputo quello che succede lì dentro, ma è sempre sorvegliata e di problemi non ce ne sono stati. Certo, il valore delle case forse si è abbassato, però qui si sta bene, ci abitano migliaia di persone, è una bella zona». Sui disordini però è fermo: «Devono rispettare le regole come tutti. Chi non le vuole rispettare può anche tornare da dove è venuto».

I MALUMORI

L'intolleranza un po' si respira, ma non nei confronti dei richiedenti asilo: «È giusto aiutare chi è in difficoltà - sottolinea Marina, che vive in una laterale di via Zermanese - questi poveri cristiani chissà cos'hanno vissuto, e credo che non sia proprio il loro sogno rimanere dentro la caserma. Loro non hanno colpe, è la politica che deve muoversi perché non ci siano situazioni di questo tipo. Quegli spazi potrebbero essere usati per chi viene sfrattato, per chi ha perso il lavoro o la casa. Qualcuno deve pensare anche queste situazioni e non solo a dare vitto e alloggio ai profughi». Mario, 50 anni, è più diretto: «All'inizio, quando hanno riversato centinaia di richiedenti asilo alla Serena, avevo intenzione di trasferirmi. C'era paura, poi col tempo è passata. Non credevo che si riuscissero a gestire le cose, come invece è successo. Il Covid ci ha costretto a rimanere a casa per mesi, e tutti abbiamo pensato che se fosse entrato nella caserma sarebbe stato un disastro. Mi sembra solo questo un motivo per chiuderla finalmente». E sulla rivolta? «Beh, la soluzione è una: chi ha sbagliato va espulso. E poi le sembra normale impiegare decine di uomini ogni giorno per vigilare sulla caserma? Secondo me è una spesa eccessiva».

LE ISTITUZIONI

Il sindaco Renzo Carraretto conosce bene la situazione all'ex caserma Serena. Anche ieri mattina ha effettuato un sopralluogo dopo i tafferugli di giovedì e venerdì. e conosce molto bene anche l'animo dei suoi cittadini. «Capisco tutti: le paure degli abitanti di Casier e anche quelle dei migranti. Si sta facendo un lavoro enorme e da tempo per questa caserma. Dei provvedimenti vanno presi, a cominciare dal numero degli ospiti che va ridotto. I disordini, che comunque non possono essere tollerati, saranno un'occasione per rivedere un po' di cose».

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA