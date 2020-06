I MALUMORI

TREVISO Da anni ormai i residenti di via Zermanese hanno imparato a convivere con i migranti accolti all'interno della caserma Serena. Ma i nervi sono sempre rimasti scoperti. E due rivolte nel giro di due giorni hanno spinto molti a dire basta. Ieri mattina, dietro il cordone creato dalle forze dell'ordine per interdire l'area, c'erano anche tanti abitanti di Casier. Molti erano affacciati alle finestre che danno sulla caserma. Altri dai terrazzini lanciavano messaggi al sindaco Renzo Carraretto. Sono stanchi, credono di non avere voce, di non essere ascoltati. «Non è possibile che questi si permettano di comportarsi così - afferma Francesca, che dall'appartamento dove vive con la sua famiglia scorge le mura della Serena - Le regole valgono per tutti, e se non le rispettano che se ne vadano, così finalmente questa caserma verrà chiusa».

Il sentimento è comune. «Da tempo sopportiamo questa presenza - sottolinea Angelo - È giusto aiutare chi cerca una vita migliore, chi è in difficoltà. Ma qui va fatta una considerazione: sono troppi lì dentro, e con l'emergenza sanitaria in atto quella caserma va svuotata. Non possiamo rimetterci la salute». Se da un lato la presenza della struttura viene dunque sopportata, dall'altro la soglia di tolleranza per gli episodi degli ultimi due giorni si è drasticamente abbassata. E ne è consapevole anche il sindaco Renzo Carraretto: «Stiamo lavorando tutti per fare in modo che le cose filino lisce. Ma so benissimo che i cittadini non vogliono che la caserma Serena continui a rimanere aperta - afferma il primo cittadino - Ora è arrivato il momento di prendere qualche provvedimento. Noi sindaci possiamo fare ben poco, è il governo che si deve muovere. Dopo i disordini di questi due giorni speriamo che lameno qualcuno venga spostato, che si riduca il numero degli ospiti. Sarebbe già un segnale».

Il sindaco Carraretto, ieri mattina, era all'interno della struttura prima che scoppiasse la rivolta. «È successo tutto poco dopo che me ne ero andato. Molti non riescono a capire che comportarsi così non è il modo giusto - conclude - Continuano a dire che loro non c'entrano, che non vogliono stare alle regole sanitarie perchè non sono positivi, e che il Covid non esiste più. Ecco, allora credo sia un bene che chi promuove queste sommosse venga allontanato subito. Tra loro c'è anche tanta gente che lavora, e che sa che conviene comportarsi bene».

