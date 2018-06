Report, inchiesta veneziana su Airbnb ed evasione fiscale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA La popolare trasmissione di Raitre Report torna domani sera alle 21.15 a parlare del fenomeno Airbnb. Nel servizio AAA Affitta Italia di Manuele Bonaccorsi con Lorenzo Di Pietro non poteva mancare Venezia. Questa volta, però, il tema è affrontato non dal punto di vista dell'invasione turistica, che ormai è una realtà di ogni fine settimana estivo, ma della possibile evasione fiscale che si potrebbe nascondere dietro gli affitti.IL QUADRO«Airbnb gestisce nel mondo - dicono gli autori - 4,8 milioni di annunci. In Italia,...