LA PROTESTAPORDENONE E UDINE Il servizio ordinario è stato tagliato due settimane fa, quando il maxi-focolaio dei no Green pass aveva iniziato a mettere pressione sugli ospedali di Trieste. La Medicina subacquea e iperbarica è stata la prima a saltare per far spazio ai letti Covid. Si tratta dell'unico centro specializzato in questo tipo di terapia in regione e a causa dello stop ora i pazienti devono rivolgersi agli ospedali fuori dal Fvg...